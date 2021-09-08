«آبل» تطلق هواتفها الذكية الجديدة في هذا الموعد

تواصل- وكالات:

أعلنت شركة ”آبل“، أنها ستنظم فعالية خاصة، في 14 سبتمبر، يعتقد معظم المراقبين بالقطاع أنها ستكون للكشف عن مجموعة جديدة من هواتفها الرائدة ”آيفون“، وتعتاد آبل، منذ 2013، الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة، في سبتمبر .

ومن غير المتوقع أن يُدخل عملاق التكنولوجيا، الذي أطلق، العام الماضي، هاتف آيفون بتصميم جديد بتكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، تغييرات جذرية هذا العام، إذ يشير معظم المحللين إلى تحديثات فنية صغيرة لمعالج الهاتف، ونظام الكاميرا.

وكتب ساميك شاترجي، المحلل لدى جي.بي مورجان في مذكرة: ”بلغت معدلات التحديثات ذروتها، في 2021، فيما يتعلق بالجيل الخامس، ونتوقع أن تكون معدلات التحديث متواضعة، لكنها ستظل تقود إلى نشاط كبير، في 2022“،وأضاف أنه لا يزال يتوقع عامًا قياسيًا بفضل ارتفاع مبيعات الهاتف المنخفض السعر ”آيفون إس.إي“.

ويشير تقرير لوكالة ”بلومبيرغ“ إلى أنه من المتوقع أن تعزز المجموعة الجديدة من الهواتف الذكية خاصية وضع البورتريه في تصوير الفيديو، وأن تكون به أيضًا صيغة أفضل جودة لتصوير الفيديو.

ويستخدم وضع البورتريه مستشعر العمق بالهاتف للتركيز على الوجوه مع تغييم الخلفية، مما يسمح للمصورين الهواة بأخذ لقطات عالية الجودة، ولم يتسنَ حتى الآن الحصول على تعليق من ”آبل“ بخلاف الدعوة التي أُرسلت لوسائل إعلام.

وبعد اشتهارها بإطلاق هواتفها المثيرة وسط المئات من الصحفيين بمنشآتها المترامية الأطراف في كوبرتينو بكاليفورنيا، تحولت ”آبل“ إلى بث الفعاليات عبر الإنترنت، منذ العام الماضي، بسبب جائحة كورونا.

وكان تقرير تقني، نشره موقع“ ZDNet، كشف، الشهر الماضي، أن ”أبل“ قررت زيادة سمك وحجم أجهزتها الهاتفية الذكية الجديدة من سلسلة آيفون 13 التي ستصدر قبل نهاية العام، من أجل منح الجهاز عمرا أطول.