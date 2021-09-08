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شرطة الرياض تطيح بمواطن أطلق النار على عامل بـ«محطة وقود»

شرطة الرياض تطيح بمواطن أطلق النار على عامل بـ«محطة وقود»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أنه تم إلقاء القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة – ولله الحمد.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.

 

 

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