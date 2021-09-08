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«الغذاء والدواء» توضح احتياطات استعمال «المبيدات السائلة» والإسعافات الأولية

«الغذاء والدواء» توضح احتياطات استعمال «المبيدات السائلة» والإسعافات الأولية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن المبيدات السائلة تعتبر من أكثر المبيدات انتشارًا، ويجب اتباع إرشادات الاستعمال الصحيحة عند استخدامها.

وأوضحت أن المادة الفعالة للمبيد السائل تكون ذائبة في الماء أو الزيت أو أي مذيب عضوي مناسب مخلوطاً معها مواد تساعد على التصاق وانتشار المبيد على الأسطح العاملة، وتعتبر المبيدات السائلة من أكثر صور المبيدات انتشاراً، وأغلب أنواعها غير جاهزة للاستخدام ويلزم خلطها وتخفيفها حسب ما هو موصى به على ملصق العبوة قبل البدء في عملية المكافحة.

• طريقة الاستعمال

– قراءة ملصق العبوة لمعرفة كيفية تحضير المبيد قبل الاستعمال.

– وضع كمية المبيد الموصى بها على ملصق عبوة المبيد في آلة الرش.

– التخلص من المبيد المتبقي في خزان الرش وفق ما هو مدون على عبوة المبيد وغسل آلة الرش جيداً.

– تجهيز آلة الرش المناسبة.

– رش أماكن تواجد الآفات والزوايا والشقوق.

• الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام المبيدات السائلة

– قراءة ملصق المبيد بشكل جيد.

– استخدام أدوات الحماية الشخصية قبل البدء في عملية المكافحة؟

– يمنع رش المبيد على الأغذية مباشرة وكذلك يمنع الرش على الأسطح التي تستخدم لتحضير الطعام أو على أواني الطبخ.

– إبعاد الأشخاص والأطفال والحيوانات عن الأماكن المعاملة.

– تخزين العبوات بعيدا عن متناول الأطفال وبعيدا عن مصادر الحرارة.

– غسل الأماكن المعاملة بالمبيد جيدا بعد الانتهاء.

– عدم اقتناء كمية من المبيد زائدة عن الحاجة.

• الإسعافات الأولية

– في حالة تعرض الجلد للمبيد يغسل الجلد جيداً بالماء والصابون.

– عند ابتلاع المبيد يجب نقل المصاب لأقرب مستشفى.

– اتباع إرشادات الإسعافات الأولية الموجودة على ملصق المبيد.

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