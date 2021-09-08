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«التعليم» تكشف نسبة الأمية في المملكة خلال العام الحالي

«التعليم» تكشف نسبة الأمية في المملكة خلال العام الحالي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم انخفاض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، وتوفير خدمات التعليم المستمر للأميين وكبار السن، عبر 1314 برنامجًا تدريبياً عن بُعد، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء.

 وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات السوق، وطوّرت معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية، إلى جانب تطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر لتتناسب ونظام الفصول الدراسية الثلاثة وتتوافق مع خصائص الكبار.

 ونفذت الوزارة العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار خلال الجائحة عن بُعد، وأطلقت قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، إلى جانب استمرار العملية التعليمية وانتظامها في مدارس التعليم المستمر (بنين- بنات) في كل المناطق والمحافظات.

 وأشارت إلى تحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، واعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية، وكذلك ترشيح مدينتي مكة وينبع للانضمام إلى مدن التعلّم.

 وقدمت الوزارة برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد لصيف عام 1442هـ في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهودها في محو الأمية للمواطنين القاطنين في الأماكن النائية، حيث استفاد من هذه الحملات ما يقارب 470 مستفيداً ومستفيدة.

 

 

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