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نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات الجوية الملكية ويُشيد بجاهزيتها القتالية

نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات الجوية الملكية ويُشيد بجاهزيتها القتالية
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تواصل – فريق التحرير:

وقف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، على جاهزية القوات الجوية الملكية السعودية، خلال زيارة تفقدية قام بها سموه لمقر قيادتها في الرياض.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالوقوف على الجاهزية القتالية لأفرع القوات المسلحة.

وخلال الزيارة، أشاد سمو الأمير خالد بن سلمان بالجاهزية العالية للقوات الجوية الملكية السعودية، وما تحظى به مُقاتلاتها الدفاعية والهجومية ومنظومة المُراقبة الجوية وطائرات التزود بالوقود من تجهيزات عالية المستوى؛ لتعزيز أدوارها في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمن وسلامة المملكة وصيانة أراضيها تجاه مختلف التحديات ومواجهة جميع التهديدات.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع لدى وصوله مقر قيادة القوات الجوية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

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