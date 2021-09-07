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4 علامات تدل على تلف «فلتر الوقود» في السيارة

4 علامات تدل على تلف «فلتر الوقود» في السيارة
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تواصل – وكالات:

يوضح خبراء السيارات، أن فلتر الوقود، هو الجزء المسؤول عن تنقية الوقود من الشوائب والرواسب قبل وصوله لغرفة المحرك.

كما يعد فلتر الوقود من الأجزاء المهمة التي تساهم في تشغيل المحرك بكفاءة عالية، وفي حال تعرضه للانسداد أو التلف فإنه يسبب العديد من المشاكل والأعطال للمحرك.

وفلتر الوقود له عمر افتراضي مثل جميع أجزاء السيارة، حيث يجب تغييره عند السير لمسافة 50 ألف كلم، أو وفقاً لطراز السيارة.

ويفضل تكرار تغيير الفلتر بصورة أكثر في حال تقادم السيارة، حيث يتراكم الصدأ والرواسب والحطام عند تقادم السيارة بشكل أسرع في منظومة الوقود، مما يؤدي إلى انسداد الفلتر بشكل أسرع.

ومن أبرز العلامات التي تدل على تلف فلتر الوقود وضرورة تغييره، وهي كالتالي:

– صعوبة أو تأخر تشغيل السيارة خاصة في الصباح.

– توقف السيارة عن العمل بشكل مفاجئ أثناء القيادة.

– ضعف عزم وتسارع السيارة خاصة أثناء صعود المرتفعات.

– ارتفاع صوت المحرك بشكل صاخب وملحوظ.

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