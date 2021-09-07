«لقاء التميز».. مكنون تكرم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم (صور)

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كرمت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض “مكنون”، اليوم الثلاثاء، المراكز والحلقات المميزة خلال عام ١٤٤٢هـ ضمن فعالية “لقاء التميز”.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول في كلمته خلال “لقاء التميز: “إن ما نشاهده اليوم من توالي هذه الأعداد من الخاتمين والخاتمات لهو أمر يثلج الصدر ويدخل على النفس السور، والمؤمن تسره الحسنة”.

وأضاف أن الجمعية اليوم أصبحت من أعمدة العمل الخيري في مجال تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في المملكة، وتمتلك إرثا عظيما في هذا المجال، وتزخر بالكوادر والخبرات والتجارب الناجحة ما جعلها قبلة كثير من المؤسسات والشركات والجمعيات”.

وتابع فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول “أتوجه بجزيل الشكر لإدارة الشؤون التعليمية لجهودهم المميزة التي لا تتوقف ثمارها وحصادها، ولا تخبو رايتها ولا تفتر عزيمتها في تحقيق الإنجازات، وهذا اللقاء شاهد على ذلك، فجزاهم الله خيرا واحدا واحدا، وبارك في جهودهم ووفقهم لما فيه خير لهذا الصرح المبارك”.