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«التعليم» توضح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة (فيديو جراف)

«التعليم» توضح المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة (فيديو جراف)
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، إن المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة في «منصة مدرستي»، أسلوب تشويقي وتفاعلي لتعزيز جودة التعليم، وتحسين نواتج التعلّم.

وأوضحت الوزارة بر “فيديو جراف” بموقع تويتر، أن المقررات الإلكترونية مناهج جديدة بصيغة إلكترونية تفاعلية وبطريقة شيقة وجذابة عبر منصة مدرستي.

وتهدف منصة مدرستي، بحسب الوزارة، إلى رفع جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم، وتمكين القياس المعياري لنواتج التعلم وتعزيز دافعية التعلم بالوسائط المتعددة، وتوفير تجربة تعليمية تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم، وتمكين التعليم الإلكتروني من دعم التعليم.

وعددت الوزارة المواد الدراسية المتاحة على المنصةِ وتشمل: «المهارات الحياتية والأسرية، التفكير الناقد، واللغة الإنجليزية، التربية البدنيَّة والدفاع عن النفس، المهارات الرَّقْميَّة».

وتشمل عناصر المقرر الإلكتروني: «فيديوهات، وإنفوجرافيك، وأنشطةً تفاعليَّة، ملخصات دروس، واجبات، موشن جرافيك، نقاشات».

وتتضمَّن خصائص المقرَّرات الإلكترونيَّةِ: «محتوى تفاعليا يرتبطُ بأهدف التعلمِ، وأدوات متنوعة للقياس والتقويم، وسهولة الوصول إلى منصة مدرستي، ونموذجا معياريا بإشراف معلِّم، ونموذجا خاصا بالتعليم المدمج، ودعم العمليَّة التعليميَّة للطالب والمعلم».

وتتضمن مميزات تلك المقررات، مرونة الاستخدام في أي وقت ومكان، وتنمية مهارات القرن الـ «21»، ومساعدة المعلم في توثيق تفاعل الطالب ومتابعة تحصيله، ومساعدة أولياء الأمور في متابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم.

وأتاحت وزارة التعليم، المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام؛ وفق معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

وتضم المقررات الإلكترونية؛ المواد الدراسية الجديدة التي تمت إضافتها للمرة الأولى هذا العام، وهي المهارات الحياتية والأسرية، ومادة التفكير الناقد، واللغة الإنجليزية في منهجها المطوّر، كذلك التربية البدنية والدفاع عن النفس، والمهارات والتقنيات الرقمية.

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