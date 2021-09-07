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بدقة عالية.. ابتكار جهاز قادر على اكتشاف «كورونا» في أقل من نصف ساعة

بدقة عالية.. ابتكار جهاز قادر على اكتشاف «كورونا» في أقل من نصف ساعة
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تواصل – وكالات:

طوّر متخصصو وكالة الطب البيولوجي الروسية، جهازا قادرا على اكتشاف الإصابة بفايروس كورونا في غضون 27 دقيقة وبدرجة عالية من الدقة.

 وقالت رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة داريا كريوتشكو: “الآن انتفت الحاجة لإجراء اختبارات الـPCR، إذ تمكّن علماء معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية، من تطوير جهاز لتحديد وجود المستضدّ الفايروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم متساوي الحرارة”.

وأوضحت كريوتشكو أن نظام التشخيص المبتكر يحدد وجود مستضدٍّ بدرجة عالية من اليقين في أقل من نصف ساعة.

 

 

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