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التشهير بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لـ 3360 قطعة غيار سيارات

التشهير بصاحب مؤسسة زورت بلد المنشأ لـ 3360 قطعة غيار سيارات
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تواصل – فريق التحرير:

​​شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تختص في بيع قطع الغيار بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية لعرض وبيع (3,360) قطعة فلاتر زيت سيارات مغشوشة ومقلدة ولا تحمل أي بيانات تجارية.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة قيام المنشأة بتزوير بلد المنشأ وتقليد علامات تجارية معروفة لإيهام وتضليل المستهلك بجودة البضاعة المعروضة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة “التجارة” حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق (بلاغ تجاري)  أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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