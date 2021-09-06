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«صحة الرياض» تضبط وافداً ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف (صور)

«صحة الرياض» تضبط وافداً ووافدة يمارسان الحجامة في موقع مخالف (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت صحة الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وأمانة منطقة الرياض، وافداً ووافدة يمارسان الحجامة، في موقع مخالف.

وأوضحت صحة الرياض، في بيان لها، أنه وبناء على بلاغ وارد تم ضبط وافد وكذلك وافدة يعملان في الحجامة، بشكل مخالف، وغير مخول لهما بمزاولة المهنة، من خلال شقة سكنية تم تقسيمها لاستقبال الرجال والنساء، كل على حدة.

وأضافت أنه تم إيقافهما مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمهما للشرطة لإحالتهما للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وأكدت صحة الرياض على مواصلة الجولات التفتيشية والتفقدية، وأنها لن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

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