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هل الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة غير مسترد؟ «برنامج ريف» يجيب

هل الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة غير مسترد؟ «برنامج ريف» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “ريف”، وهو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، أن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية غير مسترد.

جاء ذلك في رد على مواطنة وجهت سؤالاً للبرنامج قالت فيه: “هل الدعم مسترد؟”، ورد حساب البرنامج على موقع تويتر بقوله: “إن الدعم المقدم من برنامج التنمية الريفية غير مسترد، نسعد بخدمتك”.

الحد الأعلى للراتب التقاعدي

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

شروط القبول في برنامج ريف

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.
7- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.
8- الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.
9- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.
10- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.
11- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.
12- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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