7 أماكن لا تغيب عنها الشمس لعدة أيام متتالية (صور)

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يمضي معظم سكان العالم يومهم المكون من 24 ساعة بين ليل ونهار، ولكن هل تعلم أن هناك أماكن على الأرض لا تغرب فيها الشمس لمدة تزيد عن 70 يوماً على التوالي؟

1. النرويج

تسمى النرويج، الواقعة ضمن الدائرة القطبية الشمالية، بـ”أرض شمس منتصف الليل”، حيث لا تغرب الشمس فيها أبدا في الفترة من مايو إلى أواخر يوليو، أي لمدة 76 يوما تقريبا، وفي منطقة سفالبارد بالنرويج، تشرق الشمس باستمرار من 10 أبريل إلى 23 أغسطس، و سفالبارد هي أقصى منطقة مأهولة بالسكان في شمال أوروبا.

2. نونافوت (Nunavut) – كندا

نونافوت مدينة تقع فوق الدائرة القطبية الشمالية بدرجتين، في الأقاليم الشمالية الغربية لكندا. يشهد هذا المكان حوالي شهرين من ضوء الشمس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بينما يشهد المكان خلال فصل الشتاء حوالي 30 يومًا متتاليًا من الظلام الدامس.

(شمس منتصف الليل في نونافوت – كندا)

3. أيسلندا

أيسلندا هي أكبر جزيرة في أوروبا بعد بريطانيا العظمى، وتشتهر بكونها الدولة التي لا يوجد فيها بعوض. تضم أيسلندا أنهارًا جليدية وينابيع المياه الحارة والبراكين والينابيع الساخنة والجبال. وتُعرف أيسلندا أيضًا باسم “أرض شمس منتصف الليل”، وأفضل الأوقات لتجربة ضوء الشمس على مدار 24 ساعة كاملة هي بين منتصف مايو ومنتصف أغسطس، حيث تظل الشمس مرئية في جميع أنحاء أيسلندا.

(هكذا تبدو شمس منتصف الليل في ايسلندا )

4. بارو – ألاسكا

من أواخر مايو إلى أواخر يوليو، لا تغرب الشمس في بارو ، والتي يتم تعويضها لاحقًا من بداية نوفمبر وحتى ثلاثين يومًا، حيث لا تشرق فيها الشمس، وتُعرف تلك الفترة بالليل القطبي. هذا يعني أيضًا أن البلاد تظل في الظلام خلال أشهر الشتاء القاسية. يشتهر هذا المكان بالجبال المغطاة بالثلوج والأنهار الجليدية الساحرة.

5. فنلندا

فنلندا هي أرض الألف بحيرة وجزيرة، معظم أجزاء فنلندا ترى الشمس المباشرة لأيام متتالية خلال فصل الصيف، حيث تستمر الشمس في السطوع لمدة 73 يومًا تقريبًا، بينما خلال فصل الشتاء، لا ترى هذه المنطقة أي ضوء من الشمس. وهو أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الناس ينامون أقل في الصيف وأكثر خلال الشتاء.

6. السويد

من أوائل مايو حتى أواخر أغسطس، ترى السويد غروب الشمس في منتصف الليل تقريبًا وتشرق في حوالي الساعة 4 صباحًا في البلاد. ومن أواخر مايو وحتى منتصف يوليو تظل الشمس ظاهرة عند منتصف الليل لمدة 56 يومًا في السنة، والسويد هي أرض الشفق القطبي، حيث يمكن مشاهدة ظاهرة شمس منتصف الليل وسحر الشفق القطبي عندما يظهر في أوقات مختلفة.

7. جرينلاند

تعتبر جرينلاند رسميا جزءا من الدنمارك ولكنها لا تشارك حدودها مع أي دولة. تقع جزيرة جرينلاند بين أمريكا الشمالية وأوروبا، وهي جزيرة كبيرة يغطي الجليد 80٪ من أراضيها، تتعرض المناطق الكبيرة فوق الدائرة القطبية الشمالية لظاهرة شمس منتصف الليل لفترات طويلة ولكنها أقل في المناطق الواقعة أسفل الدائرة القطبية الشمالية.

(شمس منتصف الليل في جرينلاند)