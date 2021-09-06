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هل شرب الماء يعالج دهون الكبد؟.. طبيب يوضح

هل شرب الماء يعالج دهون الكبد؟.. طبيب يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور  عبد الله الذيابي العلاقة بين شرب الماء وعلاج دهون الكبد، مؤكداً  في تغريدة على موقع “تويتر”، أن الماء مفيد لجميع أعضاء الجسم، لكنه لا يؤدي إلى التخلص من شحوم الكبد.

جدير بالذكر أن أعراض الإصابة بدهون الكبد هي:

  • احتباس السوائل في البطن أو في الأطراف.
  • اليرقان الذي يظهر على هيئة اصفرار في البشرة واصفرار في بياض العين.
  • تناقص في الكتلة العضلية وضعف عام في العضلات.
  • ظهور دم مع القيء أو مع البراز.
  • صداع متكرر ومؤلم.
  • سرعة الإصابة بكدمات واضحة ونزيف.

 

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