هل شرب الماء يعالج دهون الكبد؟.. طبيب يوضح

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي العلاقة بين شرب الماء وعلاج دهون الكبد، مؤكداً في تغريدة على موقع “تويتر”، أن الماء مفيد لجميع أعضاء الجسم، لكنه لا يؤدي إلى التخلص من شحوم الكبد.

جدير بالذكر أن أعراض الإصابة بدهون الكبد هي: