الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مراقب مالي.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: محاسبة أو علوم مالية ومصرفية، تمويل، مالية، إدارة أعمال أو نظم معلومات محاسبية أو إدارية.

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن تدقيق ومراجعة جميع وثائق المصروفات والالتزامات المالية للهيئة بموجب العقود والاتفاقيات الموقعة وحسب الميزانية المقررة من الحكومة وتماشياً من توجهات الحكومة الشرائية.

2- محلل مالي.

– درجة البكالوريوس في تخصصات: المحاسبة أو الإدارة المالية أو العلوم المالية والمصرفية أو التمويل أو نظم المعلومات.

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن مراجعة وتدقيق جميع التقارير والمعاملات المالية بالمستوى الصحيح حسب النظام المعتمد من الجهات الرقابية للخدمات المساندة.

3- مصمم جرافتي.

– درجة البكالوريوس في تخصص تصاميم وإخراج.

– خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن تنسيق والإشراف على محتويات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المالية واللوجستية والموارد البشرية وإدارة خدمات مستخدمي هذه الأنظمة بكفاءة عالية.

4- كبير محللي برامج أنظمة الطيران.

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات.

– خبرة لا تقل عن (7) سنوات في مجالات ذات صلة.

– مسئول عن الإشراف على قسم أنظمة الطيران وضمان تشغيل وتطوير أنظمة الطيران وتقديم الدعم الفني لمستخدميها بكفاءة عالية وبالوقت المناسب.

5- مبرمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات.

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، هندسة الشبكات.

– خبرة (0-3) سنوات.

– مسئول عن برمجة وتطوير وتخصيص أنظمة موارد المؤسسات وتقديم خدمات الدعم الفني لمستخدميها بكفاءة عالية وبالوقت المناسب.

6- مبرمج أنظمة الطيران.

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات او الشبكات.

– خبرة (0-3) سنوات.

– مسئول عن تطوير واختبار وتشغيل أنظمة الطيران وتقديم الدعم الفني لمستخدمي برامج هذه الأنظمة والعمل على تدريبهم وتلبية متطلباتهم بكفاءة عالية وبالوقت المناسب.

التقديم: