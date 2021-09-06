موقف بطولي.. مواطن شاب ينقذ أطفال صغار من «كارثة» على الطريق (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظات بطولية لشاب سعودي يدعى محمد مغيث العامري، وذلك بعدما قفز لسيارة بها عدة أطفال بدون مراقب؛ حيث تحركت السيارة للشارع العام قبل أن ينقذهم الشاب بطريقة بطولية.

ونشر أحد مستخدمي موقع «تويتر» مقطع فيديو يوثق الحادثة، واصفا تصرف الشاب السعودي بالبطولي، مشيرا إلى أن سرعة البديهة أنقذت الأطفال من كارثة حقيقة، وذلك بعد ما قفز داخلها وأوقفها قبل أن تصطدم بالسيارات الأخرى على الطريق العام.

وتفاعل آلاف مع مقطع الفيديو، واصفين الشاب بالبطل، فيما ألقى البعض بالعتاب على أهل الأطفال بعد تركهم وحيدين في السيارة.