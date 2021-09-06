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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يشمل التوطين جميع المهن بالمملكة؟.. «محلل اقتصادي» يوضح

هل يشمل التوطين جميع المهن بالمملكة؟.. «محلل اقتصادي» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المحلل الاقتصادي محمد آل طفيل، أن التوطين يشمل جميع المهن والتخصصات، مستبعداً موجود أي تخصص أو أي مهنة مستثناة من التوطين.

وأضاف «آل طفيل»، خلال مداخلة لقناة «الإخبارية»، أن المملكة تسعى لتطوير كفاءة أبناء وبنات الوطن من خلال استثمار خيرات هذا البلد.

وتابع: أن المملكة تسعى ليكون المواطن عضوًا فعالًا في دعم الاقتصاد الوطني بالعمل عن بعد، واستثمار كل القطاعات في هذا الجانب، مع عمل كبير مع دخول شركات عالمية لسوق العمل السعودي.

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أكد أن الوزارة لديها شراكة مميزة مع اتحاد الغرف السعودية في فيما يخص القرارات المرتبطة بسوق العمل.

وتابع: إننا ندرك أهمية تسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل.

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