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طفل «متوحد» يخطف الأسماع بتلاوته.. ووالده يروي قصته كاملة (فيديو)

طفل «متوحد» يخطف الأسماع بتلاوته.. ووالده يروي قصته كاملة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى والد الطفل المتوحد «صالح» الذي اشتهر بتلاوة القرآن والأذان على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة تمكن نجله من تلاوة القرآن بالتجويد رغم حالته الصحية.

وقال “عبد الله حضيري” خلال لقائهما في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، إن الأم كانت أول من اكتشف حالة الطفل عندما كان عمره عامين، وذلك من خلال ملاحظة مشيه على أطراف الأصابع وتكرار الكلام وغير ذلك من الأمور.

وأوضح أنه بعد مراجعة الأطباء، تبين أنه مصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ثم التحق الطفل بمعهد الاحتياجات الخاصة وتلقى التعليم ونمت مهاراته وسلوكياته.

وأشار إلى أن مع تحسن حالته بالمعهد، تم نقله إلى مدرسة أخرى، وهي الخطوة التي أسهمت في تحسن حالة الطفل بشكل واضح وزادت من قدرته على التواصل مع المجتمع.

 

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