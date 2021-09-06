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إلزام شركة طيران محلية بتعويض مسافر تضررت ابنته من عدم نظافة مقعدها

إلزام شركة طيران محلية بتعويض مسافر تضررت ابنته من عدم نظافة مقعدها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف ديوان المظالم، اليوم الإثنين، عن تعويض عن عمل مادي حصل عليه أحد المسافرين من شركة طيران محلية، بعدما تضررت ابنته من عدم نظافة مقعد الطائرة.

وأوضح ديوان المظالم، عبر “تويتر” أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليها “الخطوط الجوية السعودية” بتعويضه عن الضرر الذي لحق به وبعائلته أثناء سفرهم على إحدى رحلات المدعى عليها؛ حيث تعرضت إحدى بناته عند ربط حزام المقعد لأذي نفسي ومعنوي باتساخ يدها وملابسها نتيجة وجود أوساخ على المقعد والحزام مما أدى إلى تغيير مقعدها والتفريق بينها وبين شقيقتها في مقاعدهن.

وأكد على إقرار الجهة بحدوث الواقعة مما يوجب مسؤوليتها حيث إن اتساخ بدن وملابس ابنة المدعى وما سببه من أذى نفسي ومعنوي طوال فترة الرحلة إضافة إلى مدة البقاء في المطار مسافة الانتقال إلى مقر الإقامة المنشود، وكذلك تفريق بناته في مقاعدهن وإشغال ذهنه في رقابتهن، وإصابة البنات بالحرج والخوف من الابتعاد عن أبيهن، وتضرر والدتهن النفسي لما وقع لبناتها.

وأشار إلى أنه أجمع العلماء على التعويض عن الضرر المعنوي إذا كان تابعا لضرر مادي، فيما أثر ذلك تم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعى وزوجته وابنتيه التعويض الذي قدرته الدائرة.

 

 

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