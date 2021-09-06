إيقاف 90 مكتبا مخالفا لاستقدام العمالة.. معالجة 70% من الشكاوى

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كشف برنامج “مساند” المختص باستقدام العمالة المنزلية، عن معالجة وحل أكثر من 70% من الشكاوى المرفوعة في المنصة، وإيقاف العديد من مكاتب الاستقدام المخالفة، وذلك منذ إطلاق نظام إدارة الشكاوى.

وأوضح البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقرير له، أن مجموع الشكاوى التي تم حلها ما بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام في المنصة (874) شكوى، في حين أن عدد المكاتب التي تم إيقافها تجاوزت (90) مكتباً مخالفاً بناء على شكاوى العملاء، حيث إنه في حال لم يتجاوب المكتب يتم سحب ترخيصه وتسييل الضمان المالي المحجوز باسم المكتب وإعادة كافة الحقوق المالية لأصحاب العمل.

وحول إيقاف مكاتب الاستقدام، أوضح البرنامج إنه في حال لم يلتزم المكتب بتنفيذ القرار الصادر بحقه من مساند خلال 10 أيام من التاريخ المحدد لتنفيذه، يتم إيقاف المكتب، مشيراً إلى أنه يتم مراجعة جميع الشكاوى من قبل لجنة مختصة تصدر الإجراءات الجزائية بحسب الضوابط.

وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب العمل تقديم الشكاوى بثلاث خطوات عبر منصة (مساند)، فيما تستغرق المدة للإجابة عليها 5 أيام، حيث تأتي آلية التعامل مع الشكاوى عبر 5 خطوات تبدأ من تقديم الشكوى، وبعدها تُرسل لمكتب الاستقدام، وثم مشاركة رد المكتب مع مقدم الشكوى، وبعد ذلك يُعطى صاحب العمل 48 ساعة مهلة الاعتراض على الرد، وآخر خطوة هي التحقق من تطبيق القرار المُتخذ على مقدم الخدمة.