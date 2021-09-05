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«التجارة» تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. السجن والغرامة

«التجارة» تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. السجن والغرامة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، أمس الأحد، بعدد من مصدري الشيكات دون رصيد من خلال صفحتها الرسمية على “تويتر”.

ونشرت الوزارة، أسماء 10 مخالفين وصدرت بحقهم عدد من العقوبات تتضمن السجن لمدة شهر وغرامة مالية ألفي ريال مع التشهير على نفقته، أما العقوبة الثانية السجن لمدة شهرين وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته، بينما نصت العقوبة الثالثة على غرامة مالية ألف ريال مع التشهير على نفقته، أما العقوبة الرابعة فتضمنت السجن لمدة خمسة عشر يوما وغرامة مالية خمسمائة ريال مع التشهير على نفقته، بينما جاءت عقوبة المخالف الخامس السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

وتضمنت عقوبة المخالف السادس السجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال مع التشهير على نفقته، والمخالف السابع تم فرض غرامة مالية عشرة آلاف ريال والسجن لمدة شهر ونصف مع التشهير على نفقته.

وبلغت عقوبة المخالف الثامن والتاسع غرامة مالية ألف ريال مع التشهير على نفقته، أما المخالف العاشر فحكم عليه بالسجن لمدة أحد عشر شهرا وغرامة مالية خمسة آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

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