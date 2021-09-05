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«الخثلان» يوضح حُكم وضع صور تذكارية للميت بعد وفاته (فيديو)

«الخثلان» يوضح حُكم وضع صور تذكارية للميت بعد وفاته (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم وضع صور تذكارية للميت بعد مرور عام من وفاته.

وقال الشيخ الخثلان، إن هذا العمل غير مشروع ويدخل في النعي، أي نعي الميت، وهو نوع من النعي العملي للميت، وينبئ عن قلة الصبر والجزع وعدم الرضا، وهذا العمل لا ينفع الميت ولا يفيد الميت.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه)، فإذا أردت أن تنفع الميت، افعل ما ينفع الميت من الدعاء له والصدقة عنه، خاصة الصدقة الجارية التي هي الوقف، وكذلك العمرة عنه تنفعه والحج عنه ينفعه.

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