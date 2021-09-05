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هل ضريبة «القيمة المضافة» تشمل الجهات التعليمية؟ «الزكاة» تجيب (فيديو)

هل ضريبة «القيمة المضافة» تشمل الجهات التعليمية؟ «الزكاة» تجيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حمود الحرب، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة أن الجهات التعليمية لا يوجد عليها تكلفة ضريبية، لأن ضريبة القيمة المضافة تُحمل على المستفيد من الخدمة.

وقال الحربي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” أن الجهات التعليمية لا تتحمل أي ضريبة سواء كان هناك ضريبة أم لا، ولكن لو قامت بعض الجهات التعليمة برفع الأسعار فهنا يمكن لوزارة التجارة أن تتدخل”.

وأضاف حمود الحربي “أنه يمكن لوزارة التجارة أن تقوم بمراجعة أسعار الجهات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التعليم والتأكيد أن هذه الجهات ملتزمة بما تصدره الجهات المختصة بشأن الأسعار”.

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