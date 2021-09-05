صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق من ذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- خبير مالي أول.
(PIF Project – Senior Financial Professional)
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس (الأعمال / المالية) ، ماجستير إدارة الأعمال ، CPA ، CA ، ACCA ، أو CFA ضروري للغاية
- يفضل درجة الماجستير
- 10 سنوات خبرة في المحاسبة والتمويل ، مع 3-5 سنوات على الأقل في منصب رفيع
2-الموارد البشرية والإدارة.
(PIF Project – HR & Admin)
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو أي مجال آخر ذي صلة
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة الموارد البشرية مع سنتين على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي
3- الاستثمارات والاستراتيجية.
(PIF Project – Investments and Strategy)
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
- يفضل درجة الماجستير
- 10-15 عامًا من الخبرة المهنية في تطوير الإستراتيجيات أو تطوير الشركات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية
4- المخاطر والامتثال.
(PIF Project – Risk and Compliance)
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة
- يفضل درجة الماجستير
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات مع التركيز على التدقيق وإدارة المخاطر و / أو الامتثال. مع ما لا يقل عن 3-5 سنوات في دور كبير
للتقديم ومزيد من التفاصيل عبر الروابط التالية:
1- خبير مالي أول إضغط هنا
2-الموارد البشرية والإدارة إضغط هنا
3- الاستثمارات والاستراتيجية إضغط هنا
4- المخاطر والامتثال إضغط هنا