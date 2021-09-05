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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع خدمات التوظيف (LinkedIn) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق من ذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- خبير مالي أول.

(PIF Project – Senior Financial Professional)

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس (الأعمال / المالية) ، ماجستير إدارة الأعمال ، CPA ، CA ، ACCA ، أو CFA ضروري للغاية
  • يفضل درجة الماجستير
  • 10 سنوات خبرة في المحاسبة والتمويل ، مع 3-5 سنوات على الأقل في منصب رفيع

2-الموارد البشرية والإدارة.

(PIF Project – HR & Admin)

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو أي مجال آخر ذي صلة
  • أكثر من 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة الموارد البشرية مع سنتين على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي

3- الاستثمارات والاستراتيجية.

(PIF Project – Investments and Strategy)

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
  • يفضل درجة الماجستير
  • 10-15 عامًا من الخبرة المهنية في تطوير الإستراتيجيات أو تطوير الشركات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية

4- المخاطر والامتثال.

(PIF Project – Risk and Compliance)

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة
  • يفضل درجة الماجستير
  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات مع التركيز على التدقيق وإدارة المخاطر و / أو الامتثال. مع ما لا يقل عن 3-5 سنوات في دور كبير

للتقديم ومزيد من التفاصيل عبر الروابط التالية:

1- خبير مالي أول إضغط هنا

2-الموارد البشرية والإدارة إضغط هنا

3- الاستثمارات والاستراتيجية إضغط هنا

4- المخاطر والامتثال إضغط هنا

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