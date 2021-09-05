صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

«تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا».. تلاوة للشيخ «المعيقلي» بالمسجد الحرام

08:46