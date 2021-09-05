الأول من نوعه.. تدشين مركز لأمراض السرطان ومكافحة الأوبئة بجدة

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شهدت محافظة جدة تدشين مركز للتدريب الصحي المتخصص في مجال أبحاث وحلول أمراض السرطان ومكافحة الأوبئة، يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ويعمل المركز حاليا بشكل تجريبي، ويحتوي على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في العالم، كما يعمل على توفير أفضل منصة لفحص أمراض السرطان والاختلال الجيني، وفقا لـ”العربية”.

ويتميز المركز بقدرته على تنمية التسلسل الجيني لكافة الفيروسات المتحورة مثل فيروس كورونا الجديد.