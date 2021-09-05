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«التحالف» ينشر لقطات تدمير وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

«التحالف» ينشر لقطات تدمير وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات دون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة يوم أمس لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وبالأمس صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديين ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

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