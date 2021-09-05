متحدث الصحة: إضافة إعطاء «الجرعة الثالثة» للفئات الأشد حاجة صحياً (فيديو)

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة د. محمد العبدالعالي أنه تم إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وتشمل هذه الفئة بالأخص من تلقوا زراعة للأعضاء وهم في مرحلة ما بعد هذه الزراعة، أو من يعانى من فشل كلوي مزمن ويتلقون الرعاية.

وتابع متحدث الصحة “فيما يتعلق بالفئة الأقل من 12 عام أو من 5 لـ 11 عام، هنالك دراسات قائمة على إمكانية إعطاء اللقاح لهذه الفئة، والبيانات المتوفرة لهذه الدراسات قد تكون قريبة وقد تُستكمل وتعطى للهيئات المختصة للنظر للبت في مدى مناسبتها لهذه الفئة العمرية.