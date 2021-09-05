شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS) تعلن عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق؛ بمجال تحليل المشاريع بـ جدة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال أو علوم الحاسب أو مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– مهارات تحليل الأعمال وتقنية المعلومات.

– القدرة على العمل ضمن فريق.

الوصف الوظيفي:

– التعامل مع المشاريع الجديدة وترتيبها بمجرد تنفيذ جمع البيانات والبحث والتحليل.

– البحث النشط لتصميم مشاريع جديدة وإعداد وتقديم أفكار جديدة لتحسين العمليات الحالية التي تؤثر على الأعمال.

– المسؤولية عن تقديم تقارير التحديث المنتظمة لضمان استمرار الأمور في مسارها الصحيح (بما في ذلك تتبع الميزانية ، والقياس المعياري ، ومراقبة المعالم) ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة ، والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.

– المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).