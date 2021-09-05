9 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» لتجنب الإصابة بالآفات داخل المنازل

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 نصائح مهمة لتجنب الإصابة بآفات الصحة العامة في المنزل.

وأوصت الهيئة في إنفوجراف نشرته على موقع “تويتر” بوضع الأطعمة في أوان محكمة الغلق، والتنظيف الدائم لأسفل وخلف الفرن والثلاجة، والحرص على التهوية السليمة.

كما نصحت بوضع شبك للنوافذ لمنع دخول الحشرات، وإصلاح مصادر تسرب المياه لأن الحشرات تبحث عن الأماكن الرطبة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة تنظيف المطبخ وغرفة الطعام من الأطعمة المتبقية أولا بأول وتنظيف الأواني، وكذلك أهمية إغلاق الشقوق في جدران وزوايا الغرف كي لا تتخذها الحشرات مأوى.

وشددت على أهمية تغطية حاويات النفايات والتخلص من محتوياتها بشكل يومي، وتفريغ الفواكه والخضار عند شرائها من السوق والتخلص فورا من الكرتون كي لا يكون مصدرا لنقل الحشرات.