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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مقتل 5 بحارة أمريكيين في تحطم مروحية

مقتل 5 بحارة أمريكيين في تحطم مروحية
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تواصل – وكالات:

أعلنت البحرية الأمريكية، أمس السبت، مصرع 5 بحارة مفقودين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قبالة سواحل مدينة “سان دييغو” جنوب غربي الولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان: “تعلن البحرية الأمريكية وفاة خمسة بحارة مفقودين في تحطم مروحية من طراز إم​​​ إتش-60 إس”.

وأضاف البيان أن المروحية كانت تقوم بعملية طيران روتينية عندما أقلعت من حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن”، لكنها سقطت في البحر على بعد 60 ميلا بحريا قبالة سواحل سان دييغو.

وتابع البيان: “احتراما للعائلات ووفقا لسياسة البحرية، سيتم حجب هويات البحارة لمدة 24 ساعة بعد إطلاع أقاربهم”.

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