إغلاق جسر «وادي الرمة» في بريدة لمدة شهرين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة المرور بمنطقة القصيم أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل، لإغلاق جسر “وادي الرمة”، على طريق الأمير محمد بن سلمان، في بريدة لمدة شهرين.

وأوضح مرور القصيم، أنه سيتم إغلاق الجسر، ابتداءً من صباح يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، وحتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

فيما أهابت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالمواطنين استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.