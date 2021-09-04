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بعد توقف قرابة عامين.. «حلقات القرآن» تعود حضورياً في المسجد الحرام (صور)

بعد توقف قرابة عامين.. «حلقات القرآن» تعود حضورياً في المسجد الحرام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب الأستاذ غازي بن فهد الذبياني أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب التابعة لها، استأنفت الحلقات القرآنية حضورياً في رحاب المسجد الحرام، وذلك بعد انقطاع دام قرابة عامين كاملين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وبين “الذبياني” أن الوكالة حريصة مع عودة هذه الحلقات المباركة حضورياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة المستفيدين من هذه الحلقات، وأن هذه الجهود تأتي لإبراز دور ورسالة الحرمين الشريفين التوعوية والتعليمية والتوجيهية والإرشادية، وبإشراف ومتابعة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور بدر بن عبدالله الفريح وإنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

ومن جانبه بين مدير الحلقات القرآنية الأستاذ بدر بن محمد المحمادي أن الحلقات تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً، وأن الإدارة أعدت خطة تشغيلية للعودة التدريجية لحلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، وستكون الخطة على عدة مراحل، وأن الإدارة وضعت عدداً من الضوابط لاستئناف الحلقات تمثلت في تقليل العدد المسموح لهم بالحضور إلى (٨) مستفيدين، والاكتفاء بحلقة تعليم واحدة تحقيقاً للجانب الاحترازي والوقائي.

وأكد وكيل الحلقات القرآنية الأستاذ عمر بن عمير المعبدي أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور في الحلقة بشكل يضمن سلامة الجميع، كما أن الإدارة هيأت وحددت موقعاً للحلقة في توسعة الملك فهد- رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم الشبيكة.

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