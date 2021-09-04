توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأحد، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة.

ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.