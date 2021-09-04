لحماية هاتفك.. الطريقة الصحيحة لمحو سجل «خدمات الموقع»

تواصل – وكالات:

بيانات الهواتف الذكية التي يشاركها المستخدم أثناء تصفح الإنترنت أصبحت من أهم الأصول لشركات التكنولوجيا مثل ”جوجل“، فإذا كنت ترغب في عدم مشاركة معلوماتك، من المهم تهيئة هاتفك بشكل صحيح.

ويقوم معظم الأشخاص بتمكين ”خدمات الموقع“ عند إعداد هاتف بنظام ”أندرويد“ أو ”آيفون“، للحصول على اتجاهات القيادة أو معرفة المطاعم والمتاجر القريبة وغيرها.

وبحسب تقرير لصحيفة “ABC” الإسبانية، فإن بعض الأسباب مثل الخصوصية وعمر البطارية قد تدفعك إلى إيقاف تشغيل خدمات الموقع تماما، أو تقييد التطبيقات التي يمكنك استخدامها.

هواتف آيفون

وفي حالة إذا كنت تمتلك هاتف ”آيفون“، فأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى تعليمات حماية البيانات الخاصة بهذه الهواتف، عن طريق الذهاب إلى قائمة ”الإعدادات“ واختيار ”الخصوصية“، ومن هناك سنجد خيار ”الموقع“ بإلغاء تنشيطه، لن يكون في متناول أي من التطبيقات المثبتة على الهاتف الوصول إليه.

وفي حال أردت فقط تقييد الوصول إلى ”تطبيق“ معين، فيمكنك الاختيار بين ”أبدا“ و“اسأل في المرة القادمة“، أو ”متى يتم استخدام التطبيق ”.

أما في حالة رغبتك في حذف سجل المواقع بالكامل، عليك الانتقال إلى ”الإعدادات“ ثم ”الخصوصية“، ثم ”الموقع“، ومنها إلى ”خدمات النظام“ واختيار ”الأماكن المهمة“.

هواتف أندرويد

لإغلاق خدمات الموقع الخاصة بهاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، انتقل إلى ”الإعدادات“، وانقر فوق خيار ”الموقع“ والبحث عن ”معلومات موقع جوجل“ لإلغاء تنشيطها.

ويتيح نظام أندرويد التحكم في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى خدمات الموقع الخاصة بك، وفي حال رغبت في إيقاف ذلك، عليك الضغط على ”الإعدادات“ والنقر فوق ”التطبيقات والإشعارات“.

وللعثور على تطبيقك المحدد، قد تحتاج إلى النقر على ”عرض جميع التطبيقات“ والنقر فوق التطبيق الذي تريد التحكم في وصوله إلى خدمات الموقع.

وفي حال كان هذا التطبيق يستخدم موقعك، انقر فوق ”الأذونات“ واضغط على ”إيقاف التشغيل“، وقد تذكرك نافذة منبثقة بأن القيام بذلك قد يتداخل مع بعض الميزات، ويمكن النقر فوق ”إلغاء“ أو ”رفض على أي حال“.

أما إذا كنت ترغب في إزالة أي أثر لمواقعك، يجب عليك فتح تطبيق ”خرائط جوجل“ والذهاب إلى القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا، واختيار ”التسلسل الزمني الخاص بك“.

بعد ذلك انقر فوق ”المزيد“ في الزاوية اليمنى العليا ”الإعدادات والخصوصية“، ضمن ”إعدادات الموقع“ ستجد خيارات ”حذف سجل المواقع بالكامل“، أو ”حذف فترة من سجل المواقع“، أو ”حذف سجل المواقع تلقائيا“.