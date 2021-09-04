الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أيهما أفضل العلاج الحراري الساخن أم البارد؟ دراسة توضح

أيهما أفضل العلاج الحراري الساخن أم البارد؟ دراسة توضح
0

تواصل – وكالات:

تأتي أجهزة التدليك لتسكين الآلام، وإرخاء العضلات، من خلال استخدام العلاج الحراري الساخن والبارد معًا وبتصاميم مختلفة.

كما أن بعضها لاسلكي وقابل للتنقل، ما يسهل استخدامها في أي كان، ولكن السؤال الأهم هو أيهما الأفضل للصحة.. العلاج الحراري الساخن أم البارد؟

وأوضحت دراسة حديثة لموقع ”Trusted Source“ للبحوث أن العلاج الساخن قد يكون أكثر فاعلية من العلاج البارد بتخفيف آلام أسفل الظهر.

وأشارت الدراسة إلى أن العلاج الحراري الساخن يمكنه تحسين الدورة الدموية، وزيادة التمثيل الغذائي، ومرونة الأنسجة.

مواد ذات صلة

4 خطوات سهلة تمكنك من الحفاظ على الغدة الدرقية

4 خطوات سهلة تمكنك من الحفاظ على الغدة الدرقية

يسبب آلام البطن وغثيان.. تعرف على أسباب وأعراض «التهاب المعدة»

يسبب آلام البطن وغثيان.. تعرف على أسباب وأعراض «التهاب المعدة»

«الصحة» توجه توصيات لاستخدام دواء «الأسبرين» لعلاج الجلطات

«الصحة» توجه توصيات لاستخدام دواء «الأسبرين» لعلاج الجلطات

أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح

أيهما أكثر فائدة «العنب» الفاتح أم الداكن؟..خبيرة تغذية توضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>