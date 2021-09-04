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عصابات نشل حقائب النساء والسطو على المنازل في قبضة رجال الأمن (فيديو)

عصابات نشل حقائب النساء والسطو على المنازل في قبضة رجال الأمن (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن رجال الأمن العام، من كشف ملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدة مناطق على مستوى المملكة.

وتم إلقاء القبض على خمسة مواطنين في الرياض تورطوا في 9 قضايا تمثلت في نشل حقائب النساء في الأماكن العامة وسلب العمالة وكسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات.

وفي الظهران تم القبض على مواطن تورط بعمليتي سرقة منتحلا صفة موظف حكومي والاستيلاء على مبلغ 163 ألف ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، بينما في جدة تم القبض على مواطنين ارتكبا عدة جرائم تمثلت في نشل حقائب اليد النسائية باستخدام دراجات نارية ومركبتين مسروقتين.

بينما في حائل تم القبض على مواطن تورط بدخول محال تجارية منتحلا صفة موظف حكومي واستيلائه على مبالغ مالية، كما تم الإطاحة بمواطن ارتكب جريمة سرقة مبلغ 30 ألف ريال من أحد المحلات التجارية والسطو على منزل وسرقته.

 

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