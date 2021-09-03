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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية.. التفاصيل الكاملة

«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية.. التفاصيل الكاملة
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تواصل – وكالات:

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (‏OFAC) عقوبات على ‏أربعة عملاء استخبارات إيرانيين، استهدفوا مواطنا أمريكيا في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في ‏دول أخرى، كجزء من حملة واسعة النطاق لإسكات المنتقدين للحكومة الإيرانية. ‏

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم، أن مسؤول المخابرات علي رضا شاهاروقي ‏فاراهاني قاد شبكة مكونة من (محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري) خططت لاختطاف صحفي ‏وناشط حقوقي أمريكي، وهي مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو. ‏

وأكدت الخزانة الأمريكية، أنه تماشياً مع الدور الموثق جيداً لوزارة الاستخبارات والأمن (‏MOIS‏) في ‏القمع الداخلي، توضح هذه العملية الدور الخبيث لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين ‏في الخارج، لتشمل محاولات إعادة المعارضين إلى إيران، مشددة على أن الولايات المتحدة ‏ستستمر في محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود ، سواء لاستهداف ‏المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة، حيث إن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على ‏القواعد، وتقوض السلم والأمن الجماعي.‏

 

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