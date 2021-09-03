«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية.. التفاصيل الكاملة

تواصل – وكالات:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على أربعة عملاء استخبارات إيرانيين، استهدفوا مواطنا أمريكيا في الولايات المتحدة ومنشقين إيرانيين في دول أخرى، كجزء من حملة واسعة النطاق لإسكات المنتقدين للحكومة الإيرانية.
وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي اليوم، أن مسؤول المخابرات علي رضا شاهاروقي فاراهاني قاد شبكة مكونة من (محمود خزين، وكيا صادقي، وأوميد نوري) خططت لاختطاف صحفي وناشط حقوقي أمريكي، وهي مؤامرة فاشلة أدت إلى توجيه الاتهام إلى أعضاء الشبكة في أواخر يوليو.
وأكدت الخزانة الأمريكية، أنه تماشياً مع الدور الموثق جيداً لوزارة الاستخبارات والأمن (MOIS) في القمع الداخلي، توضح هذه العملية الدور الخبيث لأجهزة المخابرات الإيرانية في استهداف الإيرانيين في الخارج، لتشمل محاولات إعادة المعارضين إلى إيران، مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر في محاسبة الحكومات الاستبدادية التي تلجأ إلى القمع العابر للحدود ، سواء لاستهداف المنشقين أو الصحفيين أو قادة المعارضة، حيث إن هذه الأعمال تهدد النظام الدولي القائم على القواعد، وتقوض السلم والأمن الجماعي.