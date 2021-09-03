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أستاذ مناعة: «المتحور مو» يصيب المتعافين ويحذر الشباب من معتقد خاطئ (فيديو)

أستاذ مناعة: «المتحور مو» يصيب المتعافين ويحذر الشباب من معتقد خاطئ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طلال نصولي، ‏أستاذ المناعة والحساسية والربو في جامعة جورج تاون،  أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “مو” يصيب الأشخاص المتعافين من الإصابة،  مؤكدا أن “اللقاح” يظل أفضل حل لمواجهة طفرات ‎كورونا.

وقال أستاذ المناعة، في تصريحات لقناة “العربية” إنه تم اكتشاف متحور “مو” لأول مرة في كولومبيا يناير الماضي، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لفيروس كورونا.

وأضاف أن هناك بعض الشباب يعتقدون أن مناعتهم القوية وصغر عمرهم تسهم في الحماية من الإصابة بكورونا وهذا الاعتقاد خاطيء.

وأشار لى أن هناك دول سجلت صفر كوفيد مثل دولة ايسلندا وذلك بسبب استخدام اللقاحات ولبس الكمامات وإجراء اختبارات للقاحات، مؤكدا أن اللقاحات تحقق نتائج ملموسة.

 

 

 

 

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