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«توكلنا» يوضح خطوات استعراض بيانات سجل السفر الدولي

«توكلنا» يوضح خطوات استعراض بيانات سجل السفر الدولي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا” 3 خطوات لاستعراض جميع بيانات سجل السفر الدولي عبر لوحة البيانات في التطبيق.

وأبان “توكلنا” في “إنفوجراف” على حسابه بموقع “تويتر”  أن أول هذه الخطوات هو التوجّه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

أما الخطوة الثانية حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات، والخطوة الثالثة ستظهر بيانات كل رحلة.

وتتضمّن بيانات الرحلة، تاريخ ووقت ومنفذ الدخول، وجهة الوصول ومنفذ المعاينة، فيما شدّد “توكلنا” على ضرورة التأكّد من تحديث التطبيق.

 

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