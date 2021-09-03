3 بدائل رخيصة لساعات «أبل واتش» الذكية.. مزايا مذهلة

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كشف تقرير تقني عن 3 بدائل رخيصة لساعات “أبل واتش”،لا تتجاوز 100 دولار أمريكي، وهي كالتالي:

ساعة ليتس فيتLetsfit

تعرض هذه الساعة الذكية الرخيصة إشعارات من هاتفك مثلها مثل الساعات الأخرى، وتتتبع نومك، بشكل دقيق. تتميز ساعة ليتس فيت بشاشة ملونة 1.3 بوصة، ويمكنها تتبع سبعة أنواع مختلفة من التمارين وهي المشي والجري وتمارين الدراجة والتسلق واليوغا وجهاز المشي وركوب الدراجة الهوائية، ويمكنها مزامنة بانات لياقتك تلقائياً مع تطبيق “هيلث آبل”

لتتبع المسافة أثناء التمرين في الهواء الطلق، ستحتاج إلى اصطحاب هاتفك معك لأن هذه الساعة متصلة بنظام تحديد المواقع العالمي(GPS).

تدوم البطارية لمدة تصل إلى 10 أيام مع الاستخدام المنتظم ويمكن تمديدها حتى 30 يومًا إذا احتفظت بها في وضع الاستعداد.

ساعة ندورNdur

يبلغ سعر الساعة 65 فقط، وتتميز بإطار معدني أنيق وحزام مريح وشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 1.4 بوصة. يمكن لهذه الساعة تتبع سبعة أنواع مختلفة من التمارين: المشي، والجري، وركوب الدراجات، والقفز، وكرة الريشة، وكرة السلة، وكرة القدم، كما أنها متصلة بنظام تحديد المواقع العالمي مما يعني أنك ستحتاج إلى اصطحاب هاتفك معك لتتبع المسافة ورؤية مسار التمرين على الخريطة. كما أن ساعة ندور، تراقب مستويات الأكسجين في الدم، إضافة إلى مراقبة ضغط الدم. تدوم البطارية حوالي سبعة أيام من الاستخدام المتواصل.

أمازفيت بيب إسAmazfit Bip S

تظل شاشة الساعة التي تعمل باللمس مقاس 1.3 بوصة الانعكاسية قيد التشغيل في جميع الأوقات، مثلها مثل ساعة آبل وغالاكسي، وتحتوي على إضاءة خلفية. كما أنها تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)، ولن تكون بحاجة لاصطحاب هاتفك معك عندما تخرج للجري أو لممارسة أي تمرين آخر في الهواء الطلق.

إضافة إلى ما سبق، تحتوي الساعة على ميزة تتبع للتمارين مع دعم العديد من أنواع من التمارين، مثل الجري، والحركة الإهليلجية، والمشي، والهرولة، والدوران، ورفع الأوزان، والسباحة الحرة، واليوغا، والسباحة في الهواء الطلق.

تحتوي هذه الساعة أيضًا على أكبر مجموعة من وجوه الساعة للاختيار من بينها، بالإضافة إلى خيار تخصيص بعض المقاييس المعروضة على واجهات الساعة، مثل الطقس أو حرق السعرات الحرارية يوميًا.

بالنسبة لعمر البطارية، تدعي الشركة أن بطاريةBip Sيمكنها أن تعمل 40 يومًا دون الحاجة لشحنها، ولكن مع الاستخدام المنتظم فمن المرجح أن تستمر حوالي 15 يومًا فقط.