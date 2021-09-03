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شاهد.. هطول أمطار على محافظة «هروب» بمنطقة جازان (فيديو)

شاهد.. هطول أمطار على محافظة «هروب» بمنطقة جازان (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظة “هروب” بمنطقة جازان.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الموج.

 

 

 

 

 

 

 

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