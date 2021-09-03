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مخبأة في «عصائر ومياه وفلاتر».. «الجمارك» تحبط تهريب 66 ألف زجاجة خمور إلى المملكة

مخبأة في «عصائر ومياه وفلاتر».. «الجمارك» تحبط تهريب 66 ألف زجاجة خمور إلى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي ومنفذ البطحاء من إحباط 3 محاولات لتهريب كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور.

بلغت كميات الخمور المضبوطة حوالى (66.312) زجاجة، كانت جميعها مخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة- ووفقاً  لـ”الرياض”.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ البطحاء عبارة عن “عصائر برتقال” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوع الشاحنة وحمولتها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عُثر على (25.380) زجاجة خمر كانت مُخبأة ضمن الإرسالية.

وفي المحاولة الثانية التي جرى إحباطها، أوضحت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في منفذ البطحاء من العثور على (16,800) زجاجة خمر، مُخبأة ضمن إرسالية “مياه شرب” مُعبأة، وردت عبر المنفذ.

كما أوضحت الهيئة أنها أحبطت محاولة تهريب (24,132) زجاجة خمر في ميناء جدة الإسلامي، وذلك بعد محاولة تهريبها ضمن إرسالية وردت للمملكة عبر الميناء عبارة عن “فلاتر مكائن”.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض على 8 أشخاص من مستقبلي تلك الكميات من المضبوطات.

 

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