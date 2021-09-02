يسبب آلام البطن وغثيان.. تعرف على أسباب وأعراض «التهاب المعدة»

تواصل – وكالات:

التهاب المعدة هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، ويرجع لأسباب عدة مثل الإكثار من الأغذية الدهنية والسكرية والأطعمة الحريفة، بالإضافة إلى التوتر المستمر والتدخين.

وأوضح معهد الجودة والاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا: “أن التهاب المعدة قد يرجع أيضا إلى بكتيريا “الهليكوباكتر” أو تناول المسكنات (إيبوبروفين وديكلوفيناك وحمض أسيتيل الساليسيليك) على مدار أسابيع أو شهور.

وتتمثل أعراض التهاب المعدة في آلام البطن والشعور بالامتلاء والانتفاخ وحرقة المعدة والغثيان وفقدان الشهية.

ويمكن مواجهة التهاب المعدة من خلال الابتعاد عن المسببات؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الأغذية الدهنية والسكرية والأطعمة الحريفة، مع الإقلاع عن التدخين وعدم شرب الخمر، إلى جانب علاج بكتيريا “الهليكوباكتر” في حالة التحقق من الإصابة بها، والتوقف عن تعاطي المسكنات إذا كان سبب الالتهاب يُعزى إليها.