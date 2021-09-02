«الخطوط السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بمجال الدعم الإداري بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
3- معدل تراكمي لا يقل عن (85%) لحملة الثانوية ولحملة الدبلوم (3.5 من 5) أو (2.8 من 4).
4- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/01/27هـ الموافق 2021/09/04م.
التقديم:
من خلال الرابط التالي:( اضغط هنــا ).