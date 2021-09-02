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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الخطوط السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة

«الخطوط السعودية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض وجدة
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تواصل – فريق التحرير:

 أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بمجال الدعم الإداري بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

3- معدل تراكمي لا يقل عن (85%) لحملة الثانوية ولحملة الدبلوم (3.5 من 5) أو (2.8 من 4).

4- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/01/27هـ الموافق 2021/09/04م.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:اضغط هنــا ).

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