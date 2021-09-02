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حصيلة أولية.. ارتفاع حصيلة ضحايا «إعصار إيدا» في نيويورك إلى 25 قتيلًا (فيديو)

حصيلة أولية.. ارتفاع حصيلة ضحايا «إعصار إيدا» في نيويورك إلى 25 قتيلًا (فيديو)
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تواصل – وكالات:

خلّف إعصار إيدا فيضانات في منطقة نيويورك دفعت السلطات لإعلان حالة الطوارئ وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 25 شخصاً على الأقل.

وتم إلغاء مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقاً في المياه.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل زيارة غداً الجمعة إلى ولاية لويزيانا جنوباً، حيث دمّر الإعصار مبانٍ، وقطع الطاقة عن أكثر من مليون منزل: “نحن معاً الدولة مستعدة للمساعدة”.
وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في مانهاتن، وبرونكس، وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ المئات.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة نيويورك، بينهم 8 لم يتمكنوا من الهرب من طوابق سفلية بمبان في كوينز وبروكلين، حسب الشرطة، وتراوحت أعمارهم بين عامين و86 عاماً.

وقالت النائب الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في تغريدة: “من بين الأكثر عرضة للخطر في الفيضانات المفاجئة هنا، الذين يعيشون في منازل غير رسمية في طوابق سفلية لا تمتثل لمعايير السلامة اللازمة لإنقاذهم”.

وأضافت “هؤلاء من الطبقة العاملة والمهاجرين وأصحاب الدخل المنخفض وأفراد عائلاتهم”.
وقتل 4 في إليزابيث في نيوجيرزي، حيث أعلنت أيضاً حالة الطوارئ، وفق متحدث باسم رئيس البلدية فيما تأكدت وفاة أخرى في باسيك.

كما قتل 3 في مقاطعة مونتغومري خارج فيلادلفيا في بنسلفانيا، وفق تأكيدات مسؤول محلي.

 

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