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تفاصيل صادمة.. كهربائي يحتال على مواطن ويغشه في التركيب (فيديو)

تفاصيل صادمة.. كهربائي يحتال على مواطن ويغشه في التركيب (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى الكهربائي “منصور الشبيبي” قصة مواطن وقع ضحية لعامل كهربائي محتال، إذ طلب المواطن من الكهربائي تركيب أسلاك الكهرباء وعمل التوصيلات اللازمة بمنزله الجديد.

وأكد الشبيبي في مداخلة مع برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن المواطن تفاجأ عند تشغيل الكهرباء في منزله بعدم وصول التيار الكهربائي لبعض الغرف، فتواصل مع الكهربائي لكنه لم يرد عليه.

وأوضح أن المواطن اكتشف بعد ذلك أن الكهربائي لم يقم بتوصيل أسلاك الكهرباء في جميع الغرف، وعندما حاول مجددا التواصل معه لم يفلح في ذلك، وعلم أن عليه أن يكسر الحوائط مرة أخرى بمنزله لكي يقوم بإيصال الأسلاك للغرف التي توجد بها.

وأكد أن تكسير الغرف لتوصيل الكهرباء بها يعد مهمة مكلفة للغاية، مضيفا أن عدم وجود مواطنين في مجال الكهرباء هو سبب احتكار العمالة الأجنبية لها، وقيامهم بمحاربة أي مواطن يحاول أن يدخل المجال، مشيدا بوجود مواطنين بارعين في العمل في هذا المجال.

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