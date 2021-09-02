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مختص: حبوب «حوارق الدهون» مضرة وتباع خارج نطاق الغذاء والدواء

مختص: حبوب «حوارق الدهون» مضرة وتباع خارج نطاق الغذاء والدواء
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص بالتغذية معتز الجهني من خطورة استخدام حبوب التخسيس أو ما يعرف بـ”حوارق الدهون”، والتي يلجأ إليها البعض لإنقاص الوزن لاسيما من الشباب والفتيات.

وقال الجهني، خلال استضافته ببرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”: “إن هذه الحبوب مضرة وتباع خارج نطاق هيئة الغذاء والدواء”.

وأضاف أن بعض هذه الحبوب حتى لو كانت غير مضرة، فلا يوجد لها منفعة، وتباع بشكل خفي، ويروج لها عن طريق حسابات على مواقع التواصل”.

 

 

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