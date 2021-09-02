الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«بينها الاستغفار والدعاء».. 3 حلول لمواجهة مشكلة الغبار في المملكة

«بينها الاستغفار والدعاء».. 3 حلول لمواجهة مشكلة الغبار في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد عبدالعزير الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن مشكلة الغبار تعد مشكلة إقليمية، وليست محلية.
وشدد الحصيني عبر برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” على أهمية التعاون بين دول الشام والخليج وشمال إفريقيا في الحد من هذه المشكلة عن طريق الاهتمام بالتشجير.

وأوضح أن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى التشجير.

ودعا الجميع لتجنب الرعي الجائر الذي يضر بالغطاء النباتي، والاهتمام باتباع الإجراءات التي تحافظ على النباتات، بجانب كثرة الاستغفار والدعاء بهطول الأمطار لكون الأمطار تساعد في تثبيت الأرض ونمو النباتات.

 

 

مواد ذات صلة

اعتماد دليل تنظيم وتشجير مواقف المجمعات التجارية بالرياض.. التنفيذ خلال 90 يوماً

اعتماد دليل تنظيم وتشجير مواقف المجمعات التجارية بالرياض.. التنفيذ خلال 90 يوماً

كاتب يقدم حلولاً «حتى لا تكون مدننا صامتة»

كاتب يقدم حلولاً «حتى لا تكون مدننا صامتة»

أمير الرياض: لن نترك مترًا دون تشجير

أمير الرياض: لن نترك مترًا دون تشجير

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة