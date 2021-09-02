توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره لحالة الطقس المتوقعة في المملكة ليوم غد الجمعة، حيث توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من تلك المناطق.

وتوقع أيضًا تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويُتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.