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«المياه الوطنية»: الاعتماد على شبكة ضخ جديدة بـ«قرى أبو عريش» بدءاً من هذا الموعد

«المياه الوطنية»: الاعتماد على شبكة ضخ جديدة بـ«قرى أبو عريش» بدءاً من هذا الموعد
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تواصل – واس:

أعلنت شركة المياه الوطنية إيقاف الضخ بالشبكة القديمة في عدد من القرى التابعة لمحافظة أبو عريش ابتداء من 5 صفر المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه.

ونبهت الشركة جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرى “البديع والقرفي، والقويعية، وسلامة الدراج، والشويهة” بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ، وعلى من لا توجد لديهم توصيلات منزلية على الشبكة الحديثة رفع طلب “ايصال مياه” عبر القنوات الرقمية.

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